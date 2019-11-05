بقرادوني: الحراك عبر عن شيء اخطأنا بعدم العمل من أجله والحلول ليست سهلة

أكد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" السابق ​كريم بقرادوني​ أنه "لا يمكن لاحد ان يتجاهل ​الحراك الشعبي​ الذي حصل مهما كان"، مشيراً الى ان "هذه مرحلة أساسية من ​تاريخ لبنان​ ولهذا السبب انا لا استصغر ما يحدث ولا استغصر ان هؤلاء ​الشباب​ قادرين على الانتشار على مدى الوطن".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح بقرادوني أنه "لا يمكن لحزب ان يجتمع بنهار واحد في 12 ساحة"، لافتاً الى "أنني أستكبر هؤلاء الشبان وأقول أنهم عبروا عن شيء اخطأنا نحن بعدم العمل من أجله، ولا استسهل الحل لانه سيكون هناك شد حبال كبير".

ورأى أن "البعص استفادوا من الحراكم، ومن قام بالحراك قوى سياسية غير معروفة، والسؤال هل هذه القوى بقواها الذاتية تمكنت من التحرك، ام ان هناك قوى استغلت تحرك الشباب ومطالب الناس ودخلت به؟".

وأشار بقرادجوني الى أن "حتى الآن ليس هناك اي دليل على ان هناك من يحرك الناس من الخارج، لأنني اشعر بان هذه الحركة ذاتية وبطالب الناس أنجحت الحراك بالتمدد".