لفت عضو المكتب السياسي في "حزب الكتائب اللبنانية" سيرج داغر، إلى أنّ "منذ 4 سنوات عندما أبرمت التسوية الرئاسية، بدأنا معارضةً برلمانيّةً دستوريًّة وميدانيّةً. ومنذ تلك الفترة ونحن نحذّر من أنّ التسوية والأداء والفساد سيوصل البلد إلى هنا".
وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ "أجمل ما في هذه الثورة أنّ كلّ اللبنانيين نزلوا تحت راية العلم اللبناني"، مبيّنًا أنّ "الكتائبيّين غاضبون وكانوا في المعارضة، فوجدوا أنفسهم في الثورة وهم موجودن في كلّ الساحات، وهذه ليست تهمة فهم جزء من الشعب اللبناني. أنارأيت مؤيّدين لعدد من الأحزاب في الساحات ومن بينهم "التيار الوطني الحر" وآخرين ليسوا مع أي جهة".
وأوضح داغر "أنّنا ننادي بانتخابات نيابية مبكرة، أي الكل يخرج من المجلس النيابي ويعود إليه من يريده الناس. كما أنّنا نع محاسبة الفاسدين، و"كلن يعني كلن" أي مع محاكمة كلّ فاسد"، مشدّدًا على أنّ "من المعيب الحديث عن مؤامرة، وسَوق الاتهامات بحقّ الناس الّتي انتفضت على السلطة"، سائلًا: "هل طرح فريق العهد السؤال عن سبب نقمة الناس في الشارع ضدّ هذا الفريق؟".
كانت هذه تفاصيل خبر داغر: نحن مع انتخابات نيابية مبكرة ومحاسبة الفاسدين ومن المعيب الحديث عن مؤامرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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