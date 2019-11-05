الخارجية الأميركية: ندعو الحكومة اللبنانية لاحترام حقوق وأمن المتظاهرين

اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن "الطبيعة غير الطائفية لتظاهرات لبنان تعكس تنامي التوافق الوطني، كما تعكس مطالب الإصلاح ومحاربة الفساد"، داعية ​الحكومة اللبنانية​ الى "إحترام حقوق وأمن المتظاهرين"، مشيرة الى "أننا نتوقع من الجيش اللبناني مواصلة دوره بحماية المتظاهرين".

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