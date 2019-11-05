النشرة: اطلاق نار كثيف وقنابل يدوية قرب مستشفى العبدالله في رياق

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة عن سماع صوت ​إطلاق نار​ كثيف و​انفجار​ قنابل يدوية بالقرب من مستشفى العبدالله في رياق، وبحسب المعلومات الأولية فإن اطلاق النار والقذائف هو فوق منازل اطباء آل عبدلله ولم تسفر عن اي اضرار، لكنها سببت هلعا في بلدة رياق والجوار واستنكار عارما للاعتداء عليهم.

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