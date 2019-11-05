تحرك لعدد من المحتجين عند الزيتونة باي والقوى الأمنية تحاول منعهم

قام عدد من المواطنين المحتجين بتحرك عند "​الزيتونة باي​"، مطالبين بالدخول الى المنطقة كونها أملاك عامة ومن حقهم الدخول، إلا أن ​القوى الأمنية​ تعمل على منعهم وتوقف قوى من مكافحة الشغب بوجههم.

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