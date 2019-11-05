تحرك لعدد من المحتجين عند الزيتونة باي والقوى الأمنية تحاول منعهم

قام عدد من المواطنين المحتجين بتحرك عند "الزيتونة باي"، مطالبين بالدخول الى المنطقة كونها أملاك عامة ومن حقهم الدخول، إلا أن القوى الأمنية تعمل على منعهم وتوقف قوى من مكافحة الشغب بوجههم.
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