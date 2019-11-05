قوى الأمن سمحت للمحتجين بالدخول الى الـ"زيتونة باي"

سمحت ​قوى الأمن الداخلي​ للمحتجين بالدخول الى الـ"زيتونة باي"، وأوضح المحتجون أننا في البدء كنا 20 شخصا هدفنا كان عرض فليم على شاشة عملاقة، وعندما تم منعنا من الدخول أصبحنا الآن ألف شخص.

يذكر أن المحتجين تجمعوا على أحد مداخل الـ"زيتونة باي" مرردين " الزيتونة وسخة وسخة والمجلس عنا نسخة، وهيدا الوطن للعمال، تسقط سلطة رأس ​المال​"، مؤكدين أن "الزيتونة ملك عام منهوب من الشعب من قبل ​السلطة​، نحن لا نرتكب مخالفة".