حليف بارز لترمب يعترف بربط المساعدات لأوكرانيا









اسماء السيد - واشنطن: اعترف غوردون سوندلاند سفير واشنطن في الاتحاد الأوروبي، وحليف الرئيس دونالد ترمب، أنه أبلغ مسؤولا أوكرانيا بأن المساعدات العسكرية لبلاده تعتمد على قيام كييف بفتح تحقيق بشأن خصمه الديموقراطي جو بايدن، بحسب إفادة نشرت الثلاثاء.

وقال سوندلاند انه أبلغ مستشارا بارزا للرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي بأنه من غير المرجح منح كييف المساعدات العسكرية الأميركية إلا بعد أن توضح أنها ستحقق مع بايدن وعلاقات ابنه مع شركة بوريسما الأوكرانية للطاقة.