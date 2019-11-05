بريطانيا تدعو ايران الى "العودة الفورية" إلى الاتفاق النووي









اسماء السيد - لندن: دعت بريطانيا ايران الثلاثاء الى الغاء قرارها استئناف انشطة تخصيب اليورانيوم في منشأة تحت الأرض، وقالت إن عليها "العودة الفورية إلى الالتزام الكامل" بالاتفاق النووي المبرم في 2015.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان "تصرفات ايران الاخيرة تخالف الاتفاق وتشكل خطرا على أمننا القومي".

واضاف "نريد أن نجد سبيلا مستقبليا من خلال الحوار الدولي البناء ولكن على ايران تنفيذ التزاماتها والعودة الفورية إلى التنفيذ الكامل" للاتفاق النووي.

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وفي وقت سابق من الثلاثاء أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني

أن بلاده ستستأنف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم في مصنع فردو على مسافة حوالى 180 كلم إلى جنوب طهران، بعدما جمدتها بموجب الاتفاق النووي.

ووافقت طهران بموجب الاتفاق على الحد بشكل كبير من أنشطتها النووية لضمان اقتصارها على التطبيقات المدنية، لقاء رفع جزء من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.

لكن مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق واعتماد إدارة الرئيس دونالد ترمب سياسة ممارسة "أقصى درجات الضغط" على إيران، لم تحصل الجمهورية الإسلامية على الفوائد الاقتصادية المرجوة من الاتفاق.

