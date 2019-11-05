شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تعلن تجهيز غرفة لأعضائها بنيابة أمن الدولة.. و"عاشور" يشكر النائب العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للمحامين، إن المستشار حماده الصاوى النائب العام، تواصل اليوم الثلاثاء، مع سامح عاشور نقيب المحامين، وأبلغه بالانتهاء، من تجهيز وتأثيث غرفة المحامين بمقر نيابة أمن الدولة العليا.
وأضافت نقابة المحامين فى بيان لها، أن النائب العام، أرسل صور الغرفة للنقيب سامح عاشور، مؤكدا أنها ستكون مفتوحة أمام المحامين المتواجدين بمقر نيابة أمن الدولة العليا للحضور مع موكليهم، وذلك ليقوموا بدورهم على أكمل وجه.
ومن جهته شكر نقيب المحامين، المستشار حماده الصاوى النائب العام لسرعة تنفيذ وعده بتخصيص الغرفة والذى جاء خلال لقاء جمعهما مطلع الشهر الماضي.
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