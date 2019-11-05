شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلدية اسطنبول: العدالة والتنمية يحاول اغتصاب السلطة.. وأردوغان لا يفى بوعوده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس بلدية إسطنبول والمنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، إن هناك محاولة لاغتصاب السلطة في إسطنبول من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم، مشيرا إلى ما يتم تداوله من اقتطاع 10% من دخل مضيق البسفور من بلدية إسطنبول.

وأضاف أكرم إمام أوغلو، في حديثه بكلمة له ألقاها في افتتاح معرض إسطنبول للفن الـ29، التى نقلها موقع تركيا الآن، أنه قبل شهرين تمت دعوة رؤساء البلديات الثلاثين إلى المجمع الرئاسي بأنقرة، وأن حزب الشعب الجمهوري قدم حينها اقتراحًا لأردوغان بإنشاء لجنة مكونة من 3 نواب من الشعب الجمهوري و3 نواب آخرين من العدالة والتنمية و6 وزراء من الحكومة من بينهم نائب الرئيس فؤاد أقطاي.

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وأكد إمام اوغلو على وعود أردوغان حينها قائلًا: "قال لنا أن نعقد اجتماعًا، كان هذا قبل قرابة الشهرين، وتم إنشاء مجموعة على الواتساب، نحن لم نذهب إلى دعوة الرئاسة من أجل إنشاء مجموعة واتساب. نريد أن يتحقق الوعد الذي قُطع قبل شهرين، لقد أعطانا الرئيس وعدًا وأعطى التعليمات، فنحن مستعدون لهذا الاجتماع، سنجلس على الطاولة ونتناقش في كل شيء، ويجب الوفاء بالوعد الذي قطعتموه.