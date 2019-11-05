الخميس.. السيسي يشهد احتفال الأوقاف بالمولد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس المقبل، احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والوزراء وكبار رجال الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية وإعلامية ودينية.

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ويكرم الرئيس السيسي، بعض علماء الدين من داخل مصر وخارجها، الذين أثروا المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم.

ويوجه الرئيس كلمة للأمة احتفالات بالمناسبة، تسبقها كلمتين لوزير الأوقاف، وشيخ الأزهر.

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