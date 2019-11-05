محافظ كفر الشيخ: المحافظة خالية من الالتهاب السحائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

نفى محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، اليوم الثلاثاء، وجود أي حالات التهاب سحائي في المحافظة، وذلك ردًا على شائعات انتشرت بين أولياء الأمور حول إصابات بين تلاميذ مدارس مدينة دسوق.

أكد المحافظ أيضًا، في بيان اليوم، أنه لم تُغلق أي مدرسة على خلفية إصابات بين تلاميذ مدارس إدارة فوه التعليمية بمرض الجديري المائي، موضحًا أنه في حالة إصابة تلميذ بالمرض يُمنح 15 يومًا إجازة طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وهذا إجراء كافي للتعامل مع الإصابة.

وفي السياق، أمر المحافظ بتكثيف جهود الطب الوقائي بمدارس المحافظة وخاصة مدارس فوه للتأكد من خلوها من الجديري المائي، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وطبقًا لتعليمات وزيرة الصحة والسكان.​