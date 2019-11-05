إعصار "هاغيبيس" الياباني يكبد القطاع الزراعي 1.8 مليار دولار

ذكرت وزارة الزراعة اليابانية أن قيمة الأضرار التي لحقت بقطاعات المزارع والغابات والثروة السمكية جراء الإعصار "هاغيبيس" والأمطار الغزيرة تجاوزت 200 مليار ين أو نحو 1.8 مليار دولار.
وأوضحت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الثلاثاء،أن مسؤولي الوزارة توقعوا أن ترتفع التكلفة الكلية بشكل أكبر، خاصة في المناطق التي فاضت فيها مياه الأنهار عن ضفافها.
ضرب البلاد في شهر سبتمبر وصلت إلى 468 مليون دولار، وتجاوزت الأضرار الكلية الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي ضربت البلاد 2.3 مليار دولار.
يذكر أن الأضرار الناجمة عن إعصار "فاساي" الذي
وقال وزير الزراعة تاكو إيتو اليوم إن إصلاح جميع الأضرار سيستغرق وقتًا طويلًا، وأضاف أن الحكومة ستعد حزمة مساعدات في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
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