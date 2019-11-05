شن الجيش الليبي ضربات جوية اليوم الثلاثاء على مواقع الميليشيات المسلحة بمدينة غريان غرب البلاد، التي تسيطر عليها حكومة الوفاق منذ مايو الماضي.
وذكر المكتب الإعلامي للجيش الوطني الليبي، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، أن مقاتلات سلاح الجو نفذت غارات جوية استهدفت تمركزا للميليشيات المسلحةالتابعة لقوات الوفاق في بوابة "غوط الريح" القريبة من مدينة غريان وتجمعا في محيط معسكر "أبو معاذ" بالمدينة ذاتها.
العزيزية، بضواحي العاصمة طرابلس، وذلك في محاولة لاختراق الطوق الأمني الذي تفرضه قوات الوفاق على وسط العاصمة.
وفي سياق ذي صلة، قصفت القوات الجوية مواقع للميليشيات المسلحة في منطقة "غوط الرمان" بتاجوراء وتمركزاتها في محور
وتسبق هذه التطورات العسكرية الميدانية "مؤتمر برلين حول ليبيا" المرتقب عقده خلال الشهر الجاري بحضور الدول المعنية بالأزمة الليبية، على رأسهم الولايات المتحدة وروسيا، في إطار جهود تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حلول سياسية تنهي الحرب في طرابلس، وتعيد الأطراف المتنازعة إلى طاولة المفاوضات.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يشن غارات على مواقع الميليشيات المسلحة في غريان وطرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.