الجيش الليبي يشن غارات على مواقع الميليشيات المسلحة في غريان وطرابلس

شن الجيش الليبي ضربات جوية اليوم الثلاثاء على مواقع الميليشيات المسلحة بمدينة غريان غرب البلاد، التي تسيطر عليها حكومة الوفاق منذ مايو الماضي.

وذكر المكتب الإعلامي للجيش الوطني الليبي، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، أن مقاتلات سلاح الجو نفذت غارات جوية استهدفت تمركزا للميليشيات المسلحة

التابعة لقوات الوفاق في بوابة "غوط الريح" القريبة من مدينة غريان وتجمعا في محيط معسكر "أبو معاذ" بالمدينة ذاتها.



وفي سياق ذي صلة، قصفت القوات الجوية مواقع للميليشيات المسلحة في منطقة "غوط الرمان" بتاجوراء وتمركزاتها في محور

العزيزية، بضواحي العاصمة طرابلس، وذلك في محاولة لاختراق الطوق الأمني الذي تفرضه قوات الوفاق على وسط العاصمة.



وتسبق هذه التطورات العسكرية الميدانية "مؤتمر برلين حول ليبيا" المرتقب عقده خلال الشهر الجاري بحضور الدول المعنية بالأزمة الليبية، على رأسهم الولايات المتحدة وروسيا، في إطار جهود تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حلول سياسية تنهي الحرب في طرابلس، وتعيد الأطراف المتنازعة إلى طاولة المفاوضات.