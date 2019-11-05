الجامعة العربية تنظم المؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجاري للطاقة

تنظم جامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبالتعاون مع البنك الدولي غدًا ولمدة يومين "المؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجاري للطاقة في الوطن العربي"، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالقاهرة.
ويشارك في المؤتمر وزراء الكهرباء والطاقة العرب وكبار المسؤليين الحكوميين في الدول العربية في مجال الطاقة، بالإضافة إلى خبراء من الصندوق العربي، والبنك
العربية، وذلك بهدف الوصول إلى توافق في الرؤي سيساهم في تحفيز التبادل الإقليمي للطاقة.
وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشئون الاقتصادية السفير الدكتور كمال حسن، أهمية هذا المؤتمر والموضوعات المطروحة على جدول أعماله، ويأتي على رأسها الأهمية الاستراتيجية لتجارة الطاقة في المنطقة
وأشار إلى دور المؤسسات الإقليمية الفاعلة في دفع الحوار لتحقيق السوق العربية المشتركة للكهرباء، ودعم إنشاء المؤسسات لإدارة وحوكمة سوق الكهرباء، والاستثمار في شبكات الربط الكهربائية، والخطوات المقترحة نحو تعاون عربي في مجال الغاز الطبيعي.
وأكد على دور المؤسسات الإقليمية والوطنية في سن عقود المبادلات التجارية للكهرباء، والاستفادة من استثمارات القطاعين العام والخاص على المستوى الوطنى والإقليمي.
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