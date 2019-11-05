مباحثات بريطانية خليجية بشأن آخر مستجدات الشراكة الاستراتيجية بينهما

بحث الأمين العام المساعد للشئون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض اليوم الثلاثاء، مع نائب سفير المملكة المتحدة لدى

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين ناقشا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وأولويات التعاون في مجال التجارة والاستثمار من بينهما في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين.

فيما تطرق الجانب البريطاني إلى السيناريوهات المحتملة في مجال التجارة والاستثمار بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). المتحدة لدى السعودية ريشارد أوبنهايم، آخر المستجدات في الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين ناقشا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وأولويات التعاون في مجال التجارة والاستثمار من بينهما في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين.فيما تطرق الجانب البريطاني إلى السيناريوهات المحتملة في مجال التجارة والاستثمار بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

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