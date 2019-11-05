حليف لترامب يقر بربط مساعدات لأوكرانيا بالتحقيق في شأن بايدن

اعترف غوردون سوندلاند سفير الولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي أنه أبلغ مسؤولا أوكرانيا بأن المساعدات العسكرية لبلاده تعتمد على فتح كييف تحقيقا بشأن الديمقراطي جو بايدن.

وقال سوندلاند، بحسب إفادة نشرت الثلاثاء، إنه أبلغ مستشارا بارزا للرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي بأنه من غير المرجح منح كييف المساعدات العسكرية الأميركية إلا بعد أن توضح أنها ستحقق مع بايدن وعلاقات ابنه مع شركة "بوريسما" الأوكرانية للطاقة.

ويقوم مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، منذ أسابيع بتحقيق لمعرفة ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب استخدم نفوذه على أوكرانيا لمصلحته الشخصية. وقد يؤدي هذا التحقيق إلى بدء إجراءات لعزل ترامب.

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وأظهر نص المكالمة بين الرئيس ترامب ونظيره الأوكراني، والذي نشره البيت الأبيض قبل أسابيع، أن ترامب طلب من زيلينسكي التحقيق مع بايدن وابنه في تهم بالفساد عندما كان بايدن نائبا للرئيس.

وبايدن هو الأوفر حظا للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية 2020. وبالتالي، فهو منافس محتمل لترامب.