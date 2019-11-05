السيسي: تطوير سيناء أمن قومي

أحمد عاطف (القاهرة)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الحكومة ضخت استثمارات هائلة في سيناء خلال السنوات الخمس الماضية، لافتاً أنه على الجميع أن يعلم أن الدولة لديها أجهزة تخطط لها للبناء، لذلك لا بد من إعطاء الفرصة من أجل البناء والتنمية.

وأضاف السيسي، خلال المشاركة في افتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى في محافظتي السويس وجنوب سيناء، أن الدولة المصرية أنفقت 5.5 مليار جنيه من أجل إقامة طريق جديد لتفادي كل الحوادث والسلبيات في الطريق القديم الواصل إلى مدينة شرم الشيخ، مشيراً إلى أن الطريق القديم في جنوب سيناء كان يتعرض لمشاكل عديدة بسبب الأمطار والسيول، وكان يطلق عليه «طريق الموت».

وتابع السيسي أن «الاستقرار والأمن والنوايا الطيبة تتم ترجمتها لخطوات عملية وتنفيذية ملموسة»، لافتاً إلى أن «الحلول الحقيقية لبناء دولة أمر ليس بسيطاً»، مردداً: «هنفذ خطط التنمية وأكتر منها 10 مرات».

وجدد السيسي التأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في الخطط التنموية، مشيراً إلى وجود العديد من الصناعات الواعدة شريطة توافر الإرادة اللازمة لذلك.