الجامعة العربية ترحب باتفاق الرياض بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي

رحبت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وعبر أحمد أبو الغيط الأمين، العام للجامعة، في بيان وزع مساء اليوم، عن ترحيبه بتوقيع الاتفاق الذي يُعد خطوة مهمة للحفاظ على تكامل التراب اليمني، وللحيلولة دون انزلاق البلد نحو المزيد من الانقسام والتفكك، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية قامت بدورٍ مهم ومُقدر في رعاية الاتفاق ودفع الأطراف اليمنية إلى مائدة التفاوض.

اقرأ أيضا... محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يشهدان توقيع "اتفاق الرياض" بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي

وذكر بيان الجامعة أن اتفاق الرياض يُعطي إشارة على إمكانية التوافق بين الأطراف اليمنية من أجل تجنب الحرب والانقسام، مُضيفاً أن الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله وتكامل ترابه الوطني هي أهدافٌ تحظى بتأييد ودعم كافة الأطراف الحريصة على مستقبل اليمن وشعبه.

وأشار الأمين العام للجامعة إلى القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في سبتمبر الماضي والذي أكد بصورة واضحة على هذه المبادئ.