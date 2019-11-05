أمير قطر: تجاوزنا كافة آثار الحصار وندعو للحوار غير المشروط

قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إن بلاده استطاعت تخطي كافة آثار الحصار المفروض عليها وعزز من الصمود.



جاء ذلك خلال خطاب له خلال انعقاد الدورة الثامنة والأربعين لمجلس الشورى، الثلاثاء، .



وأضاف الأمير تميم، أنه "يعود الفضل في نجاحنا في احتواء الآثار السلبية للحصار، إلى نهجنا الهادئ والحازم في إدارة الأزمة، وكشف كافة الحقائق للعالم، وتمسكنا باستقلالية قرارنا السياسي".



وأشار إلى أن "الأحداث الواقعة في المنطقة وتسارعها تدعونا إلى اللجوء إلى الحوار لحل المشاكل."



وفي يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.



وقال أمير قطر إنه "منذ بدء الأزمة أعربنا عن استعدادنا للحوار لحل الخلافات بين دول مجلس التعاون وفي إطار ميثاقه على أسس أربعة؛ الاحترام المتبادل، المصالح المشتركة، عدم الإملاء في السياسة الخارجية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".



وأضاف "بدأت دول شقيقة تدرك صحة موقفنا من عدم وجود مصلحة لدول مجلس التعاون (الخليجي) في توتير الأوضاع، ولوحظ للأسف غياب دور مجلس التعاون في هذه الظروف، بسبب الأزمات المفتعلة، والموارد التي تهدرها، والطاقات التي تبددها."



وأشار إلى إصدار قرار أميري بتمديد فترة عمل مجلس الشورى سنتين، وتشكيل اللجنة العليا لانتخاب مجلس الشورى، لتشرف على التحضير لانتخاب أعضائه.



وحول الملف السوري جدد أمير قطر، موقف بلاده بإيجاد حل سلمي يحفظ وحدة سوريا وسيادتها.



وفيما يخص الوضع اليمني، دعا آل ثاني، لحل سياسي للأزمة، ومساعدة اليمنيين دون تدخلات خارجية.



كما جدد دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، واعتبر أن تدخل بعض الدول (لم يسمها) يعرقل جهود التسوية.

المصدر: الأناضول