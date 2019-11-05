كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يتهم إيران بالسعي لتدمير إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، مساء اليوم الثلاثاء، الإتهام إلى إيران بتوسيع ما وصفه بـ"رقعة عدوانها"، وأنها تسعى لتطويق إسرائيل وتدميرها.

كما أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن تل أبيب لن تسمح أبدا لطهران بتطوير أسلحة نووية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان صدر عن مكتبه: "إن إيران توسع رقعة عدوانها في كل مكان، وتسعى لتطويق إسرائيل، وإنها تسعى لتهديد وتدمير إسرائيل، ونحن نقاتل ردا على ذلك".

وتابع نتنياهو: "وعلى ضوء الجهود الإيرانية الرامية لتوسيع برنامجها لتطوير الأسلحة النووية ولتوسيع تخصيب اليورانيوم، الذي يهدف إلى تصنيع القنابل النووية، أقول وأكرر هنا مرة أخرى: لن نسمح أبدا لإيران بتطوير الأسلحة النووية".

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وختم رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول، إن "هذا ليس من أجل ضمان أمننا ومستقبلنا فحسب ولكن أيضا من أجل ضمان مستقبل الشرق الأوسط والعالم كله".

وأعلن على أكبر صالحي، نائب الرئيس الإيراني، رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، أن طهران ستبدأ في تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 5 بالمئة، اعتباراً من يوم غد الأربعاء، في منشآت "فوردو" حيث كان التخصيب هناك متوقفا بموجب الاتفاق النووي.

كما أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق من اليوم، أن البلاد ستتخذ غدا الخطوة الرابعة في اتجاه تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، مؤكدا على أن هذه الخطوة أيضا قابلة للتراجع في حال عودة أوروبا إلى التزاماتها.

وأعلنت إيران، في السابع من سبتمبر الماضي، الخطوة الثالثة من تقليص تعهداتها بالاتفاق النووي الإيراني، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو 2018، حيث أكدت على رفع القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.

ولم تنجح الجهود التي تبذلها الدول الأوروبية إلى الآن في الوصول إلى آلية مالية جديدة مع إيران، تمكنها من تخفيف وطأة العقوبات الأمريكية، والتي وقعتها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق العام الماضي.