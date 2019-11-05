كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تثمن دور السعودية في التوصل لـ"اتفاق الرياض" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، ترحيبها باتفاق الرياض، الذي وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

أكدت الإمارات على دعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويسهم في استقراره وأمنه.

كما أشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإمارتية في بيان صادر عنها، بحكمة ملك المملكة العربية السعودية، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التي كان لها الدور المحوري في جمع الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار وإنجاز الاتفاق المهم.

وثمن البيان الدور الإيجابي والبناء للسعودية على الساحة اليمنية، واصفا المملكة بـ"الركيزة الأساسية للأمن القومي العربي والخليجي".

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في البيان، على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر، التي تتعرض لها اليمن وفي مقدمتها الانقلاب الحوثي.

ودعا البيان إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم اليمن خلال الفترة المقبلة ودعم استقراره والمساهمة في بناء اقتصاده.

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وجددت الإمارات إلتزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والأمن والسلام.

وأشادت بالتحالف العربي، الذي تقوده السعودية ودوره في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها مجددة التزامها بهذه الشراكة المباركة وهذا التحالف الخير.