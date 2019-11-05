كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتحدث العسكري للحزام الأمني بالضالع: اتفاق الرياض نقلة كبيرة لمواجهة مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث العسكري لقوات الحزام الامني الضالع "وحيد الشعيبي"، إن قوات الحزام الأمني بالضالع اليمنية والقوات المشتركة خاضوا معارك، كانت هي الأعنف ضد المليشيات الحوثية في كافة محاور القتال بجبهات شمال غرب محافظة الضالع في اليومين الماضيين.

وأضاف الشعيبي في تصريحات خاصة لــ"الخليج 365"، بأن قوات الحزام الأمني وبجانبها القوات المشتركة كانت قد صدت عدت زحوفات قامت بها المليشيات الحوثية في جبهة الفاخر شمال غرب محافظة الضالع، لمحاولة استعادة السيطرة على بعض مواقعها، التي خسرتها في الأيام الماضية، إلا أن المليشيات الحوثية تلقت صفعات موجعه على يد قواتنا واجبرتها على الانكسار والتراجع وتكبيدها العشرات من القتلى والجرحى وتدمير عدد من الاليات.

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وتابع، بأن قوات الحزام الأمني والقوة المشاركة إلى جانبها، ستواصل التقدم لتطهير مناطق العود وصولاً إلى محافظة اب ودمت ومابعدها من عناصر المليشيات الحوثيه نتحرك وفق خطط عسكرية مرسومه يتم تحقيقها بنجاح مستمر.

وكشف بأن المليشيات الحوثية باتت تعاني من انهيار تام في صفوفها وانشقاقات بين أفرادها وتحاول فرض القوة على أهالي المناطق، التي تسيطر عليها للخروج من اجل القتال بجانبها، كما انها قامت بتفجير الجسور الرابطه بين الخط الازفلتي بمحافظة اب والضالع لغرض اعاقة اي تقدم.

وقال، إن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم في الرياض بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية اليمنية، سيعمل على إضافة نقلة نوعية كبيرة تتوحد خلالها كل القوى لمواجهة المليشيات الحوثية، وسرعة القضاء عليها وتطهير اليمن منها.