كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش السوداني: الأنباء عن سحب قواتنا من اليمن غير صحيحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، العقيد عامر محمد الحسن، مساء اليوم الثلاثاء، على استمرار مشاركته في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ضد جماعة "الحوثيين" الإرهابية في اليمن، لحين استعادة الشرعية ممثلة بحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية: إن "مشاركة السودان ضمن التحالف العربي في الحرب اليمنية، تعتبر بالنسبة لنا مرضية تماما، وستكون مستمرة لإعادة الشرعية".

وتابع العقيد عامر محمد الحسن: "الأنباء عن سحب قواتنا غير صحيحة، ولا يوجد تعليمات بسحب القوات السودانية من اليمن، ومشاركتنا على الأرض لم تنتهي بعد إلي أن تحقق أهدافها".

كما أوضح أن "وقف الحرب يظل مطلبا، لأجل استقرار الدولة اليمنية وإعادة السلطة الشرعية، وهذا يأتي بقرار استراتيجي للدول المكونة للتحالف العربي".

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