كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش السوداني: الأنباء عن سحب قواتنا من اليمن غير صحيحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، العقيد عامر محمد الحسن، مساء اليوم الثلاثاء، على استمرار مشاركته في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ضد جماعة "الحوثيين" الإرهابية في اليمن، لحين استعادة الشرعية ممثلة بحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وقال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية: إن "مشاركة السودان ضمن التحالف العربي في الحرب اليمنية، تعتبر بالنسبة لنا مرضية تماما، وستكون مستمرة لإعادة الشرعية".
وتابع العقيد عامر محمد الحسن: "الأنباء عن سحب قواتنا غير صحيحة، ولا يوجد تعليمات بسحب القوات السودانية من اليمن، ومشاركتنا على الأرض لم تنتهي بعد إلي أن تحقق أهدافها".
كما أوضح أن "وقف الحرب يظل مطلبا، لأجل استقرار الدولة اليمنية وإعادة السلطة الشرعية، وهذا يأتي بقرار استراتيجي للدول المكونة للتحالف العربي".
تحالف عربي
وقامت المملكة العربية السعودية، بقيادة التحالف العربي مدعوم من الغرب، ومكون من عشر دول ضد مليشيا "الحوثيين" الإرهابية والقوات الموالية لهم، حيث بدأت في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية من يوم الخميس 5 جمادى الثانية 1436 هـ - 26 مارس 2015، حيث قامت القوات الجوية الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمسلحي الحوثي في اليمن.
عملية السهم الذهبي
بدأت قوات التحالف منذ 14 يوليو بعملية برية في عدن أطلق عليها اسم "عملية السهم الذهبي"، حيث شاركت قوات يمنية تدربت في السعودية في القتال الميداني، بغطاء بحري وجوي من التحالف، ودخلت القوات عن طريق البحر مدعومة بمئات العربات المدرعة والدبابات التي قدمتها السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأستطاعت إخراج الحوثيين من عدن وأجزاء واسعة من المحافظات الجنوبية لحج والضالع وشبوة وأبين. وتوقفت تلك القوات في حدود محافظة تعز ومحافظة البيضاء، وتقدمت قوات أخرى قادمة من السعودية في شمال اليمن وأستعادت السيطرة على أجزاء واسعة من محافظتي مأرب والجوف.