عاجل.. رويترز: سماع دوي انفجار في العاصمة العراقية

وصرحت شرطة بغداد، بأن انفجار بغداد نجم عن قنبلة صوتية، ولا خسائر بشرية.

هذ وكانت الأمم المتحدة، قد أكدت في وقت سابق من اليوم، على أن انتهاكات وقعت خلال الموجة الثانية من الاحتجاجات الدائرة ضد الحكومة العراقية خلال موجتها الثانية، والتي انطلقت في 25 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن أبدت قدرا أكبر من ضبط النفس خلال تلك الفترة.

وقال بيان للأمم المتحدة بالعراق (يونامي) بمناسبة إطلاق التقرير الثاني الخاص بالاحتجاجات، التي انطلقت أوائل الشهر الماضي، إن يونامي رصدت "وقوع انتهاكات وخروقات جسيمة لحقوق الإنسان خلال الموجة الثانية من المظاهرات، والتي بدأت في 25 أكتوبر".

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