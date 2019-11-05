كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 5/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. أخبار عاجلة الآن || توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

أعلنت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بدء مراسم توقيع اتفاقية بين الحكومة اليمنية، والممجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة السعودية، الرياض. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || انتهاكات خطيرة في الجولة الثانية للاحتجاجات العراقية

أفادت الأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، بوقوع انتهاكات خلال الموجة الثانية من الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة العراقية خلال موجتها الثانية، والتي انطلقت في 25 أكتوبر. أخبار عالمية عاجلة اليوم || تركيا قد تشتري مقاتلات حربية روسية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن تركيا قد تشتري طائرات حربية روسية إذا ألغت الولايات المتحدة تسليم مقاتلاتها من طراز "أف-35".

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