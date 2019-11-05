الجيش السوري يدخل أحد الحقول النفطية في القامشلي

دخلت قوات الجيش السوري، مساء اليوم الثلاثاء، حقل نفط "ملا عباس"، التابع لحقول رميلان النفطية في بلدة القامشلي شمال شرقي سوريا.

تعتبر مناطق الحقل النفطي "رميلان"، واحدة من المناطق، التي نفذ فيها الجيش السوري انتشارا في وقت سابق من اليوم، على الحدود السورية التركية.

وسيطر الجيش السوري على المساحات تمتد على محور 60 كم شرق القامشلي، وتضمنت مناطق وقرى كـ"دير غصن وعتبة وتل الحسنات وتل السيد ملا عباس وقحطانية، وكرشامو وتل جهاد وتل خرنوب شرق القامشلي".

هذا وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد أعلنت، أن وحدات من الجيش السوري بدأت الانتشار في الريف الشرقي لمدينة القامشلي الواقعة على الحدود السورية التركية شمال شرقي سوريا.

وعزز الجيش السوري مواقعه في ريف الحسكة الشمال الشرقي ومحيط مدينة منبج وعين عرب بأرتال جديدة شملت دبابات ومدرعات ومعدات عسكرية.

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وأوضحت "سانا" سابقا أن "وحدات الجيش العربي السوري تابعت تعزيز انتشارها في محيط مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي ومحيط عين العرب الحدودية؛ لتأمين حماية الأهالي في المنطقة ومواجهة أي محاولة اعتداء من قوات النظام التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية".