كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي يعلق على "اتفاق الرياض" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء اليوم الثلاثاء، على "اتفاق الرياض" المبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، قائلاً: إن "اتفاق الرياض بداية جيدة للوصول إلى اتفاق نهائي في اليمن".

وكتب الرئيس الأمريكي، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حول اتفاق الرياض: "بداية جيدة جدا، أرجوكم اعملوا بجد من أجل تسوية نهائية" لأزمة اليمن.

هذا وثمنت أطراف دولية وعربية جهود السعودية في التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بما يحفظ استقرار اليمن.

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حرص المملكة على وحدة واستقرار اليمن، مشددا على أن اتفاق رياض سيفتح الآفاق إلى الحل السياسي المنشود. ومن جانبه، قال ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد: "أثمن الجهود الكبيرة التي قامت بها الشقيقة المملكة العربية السعودية في توحيد الصف اليمني ودورها المحوري في التوصل إلى " اتفاق الرياض" .. تمنياتنا القلبية أن يعم الخير والسلام ربوع اليمن وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية". Advertisements