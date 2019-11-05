دوري الأبطال.. برشلونة يسقط في فخ التعادل ولايبزيغ يعود بانتصار من روسيا

أسقط فريق سلافيا براغ التشيكي مضيفه برشلونة في فخ التعادل السلبي، بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، بملعب ” كامب نو” برسم رابع مباريات المجموعة السادسة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من سيطرته الشبه تامة على الكرة، إلا أن برشلونة لم يستطع الوصول لمرمى الفريق التشيكي، بل كاد هذا الأخير أن ينهي الجولة الأولى متقدما، بعد أن سجل هدفا في آخر الدقائق، رفضه الحكم بدعوى تسلل.

الجولة الثانية، لم تختلف كثيرا عن سابقتها، وتفنن أصحاب الأرض في إهدار الفرص، بوجود حارس متألق إسمه كولاتش، لتنتهي المباراة كما بدأت، بدون أهداف.

هذا التعادل، رفع رصيد برشلونة لثمان نقاط في صدارة المجموعة، كما رفع رصيد سلافيا براغ لنقطتين في المركز الأخير.

Advertisements

وفي مباراة أخرى، أقيمت في نفس التوقيت، عن المجموعة السابعة، عاد فريق لايبزيغ الألماني بانتصار ثمين، بهدفين دون رد على حساب فريق زينيت سان بترسبرغ الروسي.

وقع هدفي الفريق الألماني، كل من دييغو ديم ومارسيل سبيتزر.

ومكن هذا الفوز، فريق لايبزيغ من تعزيز صدارته برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد الفريق الروسي في 4 نقاط.