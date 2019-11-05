يونيسيف: وفاة 18 رضيعا مغربيا من بين ألف مولود جديد

قالت منظمة الطفولة العالمية “يونيسيف” إن وفيات الرضع في المغرب، تراجعت خلال السنوت الأخيرة، إلا أن 75 في المائة منها شملت من لم يتجاوزوا شهرا واحدا بعد الولادة.

وقالت “يونيسيف” المغرب، خلال الأسبوع الجاري، إن المغرب استطاع خلال السنوات الأخيرة من تخفيض نسب وفيات الرضع، الذين تقل أعمارهم عن سنة، لتصل هذه النسبة إلى 18 رضيعا متوفيا من بين 1000 وليد حي.

وتتجاوز نسبة وفيات الرضع، التي تعلنها منظمة الطفولة العالمية في المغرب، تلك التي أعلنتها وزارة الصحة، التي قالت رئيسة قسم التكوين فيها، خلال شهر دجنبر الماضي، إن نسبة وفيات الرضع حديثي الولادة بلغت 13،56 لكل ألف ولادة حية عام 2018، بنسبة انخفاض بلغت 38 في المائة مقارنة مع نتائج المسح لعام 2011.

وقالت الوزارة إن المغرب استطاع تحقيق نتائج مهمة على مستوى تحسين مؤشرات الصحة الانجابية في المغرب، ومنها على الخصوص، تراجع معدل وفيات الرضع حديثي الولادة.

وسجل المغرب كذلك انخفاض نسبة وفيات الأمهات، إذ تراجعت من 112 وفاة عن كل 100 ألف ولادة حية على المستوى الوطني 2010، إلى 72.6 حالة عام 2018، أي بنسبة انخفاض بلغت 35 في المائة، كما أن معدل وفيات الرضع دون سن الخامسة من العمر انتقل بدوره إلى 30.5 حالة من كل ألف ولادة حية عام 2011 إلى 22.16 حالة عام 2018 بنسبة انخفاض بلغت 38 في المائة.