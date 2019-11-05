بعدما تقدم الوداد باعتراضه على مشاركة مالانغو.. الاتحاد العربي يستدعي الرجاء قبل الحسم في الملف

راسل الاتحاد العربي لكرة القدم، فريق الرجاء الرياضي من أجل حضور اجتماع لجنة الانضباط والأخلاق، المقرر عقده بأحد فنادق مدينة دبي الإماراتية، الجمعة القادم.

وتأتي مراسلة اتحاد اللعبة العربي للفريق الأخضر، على خلفية الاعتراض الذي تقدم به فريق الوداد الرياضي على مشاركة الكونغولي بين مالانغو مهاجم الرجاء، في ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، السبت الماضي.

وكان الفريق الأحمر، قدم قُبيل بداية الديربي العربي اعتراضه على مشاركة مالانغو، مؤكدا في خطابه الموجه للأمين العام للاتحاد، أن الرجاء توصل ببطاقة صاحب 25 عاما يوم 17 شتنبر، بينما حدد الاتحاد العربي تاريخ 15 من الشهر ذاته، آخر موعد لقيد اللاعبين من أجل المشاركة في الكأس العربية.

يذكر أن المباراة التي احتضنها المركب الرياضي محمد الخامس، انتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، حيث افتتح اسماعيل الحداد حصة التسجيل للوداد، قبل أن يعدل فابريس نغوما الكفة للنسور الخضر.

هذا، وتقام مواجهة العودة في 23 من الشهر الجاري، علما أن الفريق الأحمر سيكون هو الطرف المستضيف لهذه المقابلة.