ميسي: أحلم بمواصلة الفوز بالألقاب مع برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، عن رغبته في قيادة فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وذكر ميسي خلال حواره لصحيفة World Soccer "أحلم بمواصلة الفوز بالألقاب مع برشلونة، أريد التتويج بلقب دوري الأبطال مرة أخرى، إنه التحدي الذي يواجهنا جميعًا".

وأضاف "الشيء المهم الآن هو إضافة لقب آخر إلى برشلونة، وبعد ذلك ستصل الجوائز الفردية".

وتابع "الجوائز الفردية ليست ضمن أهدافي مثل الأفضل والكرة الذهبية والحذاء الذهبي، حتى جائزة أفضل هدف في العام إذا حققتها حسنًا، لكن إذا لم أتوج بها فكل شيء على ما يرام".

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وعن موعد اعتزاله، أجاب ميسي "سأعرف مع مرور الوقت، سأكون أول من يقول إنني وصلت إلى هذه النقطة، ولا يمكنني تقديم المزيد، أو لا أشعر بالرضا للاستمرار في هذه المهنة".

وتابع "أشعر وكأن عمري 25 عامًا، أقول لنفسي أنني قادر على الاستمرار في فعل نفس الأشياء، لكن الجسد يحكم وهناك ظروف يجب أن أكون فيها أكثر حذرًا، ويجب التحضير بشكل مختلف للمباريات والتدريبات".

وأردف "تحدي رونالدو؟ لم أشعر أبدًا بحاجة للرحيل عن البارسا، فهو أفضل فريق في العالم، وهنا أستمتع كثيرًا بالمباريات والتدريبات، والارتباط بالنادي والمدينة، شعرت دائمًا بثقة لتحقيق أهدافي هنا، دون أن اضطر للبحث عن ذلك في الخارج".

واختتم بالحديث عن تأقلم دي يونغ بقوله "كان تأقلمه سهلا، لأنه قادم من أياكس الذي له فلسفة مماثلة لنا، ونشأ بنفس الفكرة وطريقة اللعب، وبصفته لاعب محوري يشعر براحة أكبر وتكيف جيدًا ويحب أن يملك الكرة، ويقوم بالتمريرات القصيرة، والتمرير بين الخطوط، ولديه خطوة سريعة وقوية، فهو لاعب كرة قدم متكامل".