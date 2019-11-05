ليفربول سيخوض مباراتين خلال 24 ساعة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأنه رغم اعتراض فريق ليفربول الإنجليزي، تأكد إقامة المباراة أمام أستون فيلا ضمن أحداث الدور ربع النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزي، مساء الثلاثاء الموافق 17 كانون الأول/ديسمبر القادم.

وكان مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، قد اعترض على موعد إقامة المباراة، باعتبار أنها تسبق المواجهة التي سيخوضها فريقه، في نصف نهائي مونديال الأندية، بـ24 ساعة فقط، مهددا بالانسحاب من كأس الرابطة.

وفي هذا الصدد، قال بيان رسمي للرابطة الإنجليزية "الأولوية لدينا هي الحفاظ على نزاهة كأس كاراباو، والقرار المتخذ يهدف إلى حماية المصالح، في مسابقة تجذب ملايين المشاهدين في الداخل والخارج، مع البث في أكثر من 130 دولة حول العالم".

وأضاف "إنه أيضًا أفضل قرار، في تقليل تأثير إعادة جدولة المراحل النهائية من المسابقة، على الأندية التي لا تزال مشاركة في البطولة، والتأثير الضار الذي سيحدثه ذلك، في كل من كأس الاتحاد الإنجليزي والبريميرليغ".

وعن إمكانية مشاركة ليفربول بالفريق الثاني أو البديل، في هذه المباراة، قالت الرابطة "هذا ليس السيناريو المثالي، لكن تم الوصول إليه من خلال مصالح المنافسة، وزملائنا في الأندية، وأنفسنا".