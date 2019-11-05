عاجل: قائد عمليات بغداد يأمر برفع حظر التجول بالكامل عاجل: قائد عمليات بغداد يأمر برفع حظر التجول بالكامل امر قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي برفع حظر التجول بالكامل من العاصمة بغداد بعد الالتماس والتعاون بين القوات الأمنية والمواطنين.



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