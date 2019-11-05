السيسي: اتفاق الرياض خطوة عظيمة تعزز وحدة اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ثمّن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، اتفاق الرياض ووصفه بـ"خطوة عظيمة" تعزز وحدة اليمن ويرسخ للاستقرار.

وقال السيسي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "تابعت بسعادة بالغة مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك برعاية كريمة لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفي حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد".

وأضاف: "ذلك الاتفاق يعد بمثابة خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية، ويعزز من وحدة اليمن الشقيق، ويرسخ للاستقرار والسلام في المنطقة".

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وفي وقت سابق، وقّعت الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي "اتفاق الرياض"، ما يدشن مرحلة جديدة من وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.

ووجّه "اتفاق الرياض" الذي رعته السعودية ضربة موجعة إلى المخططات الإخوانية التي عملت طيلة الفترة الماضية على تغذية شق الصف اليمني، خدمة للانقلاب الحوثي.