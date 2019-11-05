محمد بن زايد يغادر السعودية بعد توقيع اتفاق الرياض

غادر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، العاصمة السعودية الرياض بعد مشاركته في مراسم توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وكان في وداع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

كما كان في وداعه الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد أكدا أهمية اتفاق الرياض بشأن اليمن.

وأشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، بعمق العلاقات الإماراتية - السعودية التي تستند إلى قاعدة صلبة من التفاهم والثقة والاحترام المتبادل والمصير المشترك.

كما ثمن دور السعودية في تعزيز الاستقرار في المنطقة خلال هذه الظروف الاستثنائية المهمة التي تشهدها.

Advertisements

وشهدت العاصمة السعودية الرياض، مساء الثلاثاء، توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال مراسم التوقيع، بما قدمته الإمارات من تضحيات جليلة في الساحة اليمنية.

وقال خلال كلمته: "أنوه بما قدمته الإمارات من تضحيات جليلة في الساحة اليمنية لنصرة الشعب اليمني مع بقية دول التحالف".

بدوره، هنأ جريفيث الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على توقيع اتفاق الرياض.

ويضمن "اتفاق الرياض" حلولاً جذرية لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، التي تفاقمت داخل صفوف الشرعية خلال الأشهر الماضية، بما يضمن توحيد القرار وحضور الدولة ومؤسساتها بجميع المحافظات المحررة.

وبموجب الاتفاق، سيتم تشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيراً بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك برئاسة رئيس مجلس الوزراء الحالي الدكتور معين عبدالملك.

ومن المقرر أن تعود الحكومة الحالية إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد أسبوع من توقيع الاتفاق، من أجل صرف مرتبات موظفي الدولة، على أن يتم تشكيل حكومة الكفاءات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من توقيع الاتفاق، حسب مصادر لـ"العين الإخبارية".