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بايدن يتقدم على منافسيه في استطلاعين للرأي بولاية نيفادا الأمريكية

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جو بايدن

كشف استطلاعان للرأي بين المشاركين في اجتماعات للحزب الديمقراطي بولاية نيفادا الأمريكية تقدم نائب الرئيس الأمريكي السابق الديمقراطي جو بايدن في سباق الفوز بترشيح الحزب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، حتى مع تخلفه في استطلاعات بولايتي أيوا ونيوهامشاير.

وأوردت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن استطلاع للديمقراطيين أكد أن نائب الرئيس الأمريكي السابق حصل على دعم 29 بالمئة ممن حضروا الاجتماعات الحزبي، في استطلاع أجري لصالح صحيفة "نيفادا إندبندنت".

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وحل كل بيرني ساندز وإليزابيث وارن في المركز الثاني بنسبة 19 بالمئة.

وفي استطلاع أخر أجري في نيفادا حصل بايدن على 30 بالمئة ونالت وارن 22 بالمئة فيما حصل ساندرز على 19 بالمئة. فيما لم يحصل أي من المرشحين الأخرين في الاستطلاعين على نسبة تصل إلى 10 بالمئة.

 

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