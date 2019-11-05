برلماني يسخر من استدعاء ترمب وقادة العالم لمحكمة صنعاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الحديدة، عدن

شن عبده بشر، النائب في برلمان صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي، هجوما حادا على قيادة ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، واتهمه بالفساد وحماية الفاسدين، وسخر من طريقة إدارتهم لسلطات الأمر الواقع في مناطق سيطرتهم وممارساتهم ضد المواطنين.

وانتقد بشر خلال جلسة البرلمان غير الشرعي في صنعاء الحملة التي أطلقها مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي لمحاربة الفساد، متهما إياه بإصدار تعيينات للفاسدين وحمايتهم أيضا، فيما يتم الحد من صلاحيات الأجهزة الرقابية والتشريعية.

وسخر من ترقيم وفرض زكاة وضرائب على عربات الباعة المتجولين، لافتا إلى أن هناك قضايا فساد بقيمة 27 مليار ريال فوارق أسعار للمشتقات النفطية معروضة أمام النائب العام وتم التستر عليها. وسخر النائب البرلماني من قرار الحوثيين استدعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقادة العالم إلى محكمة في صنعاء.

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من جهة أخرى أدان رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، التابع للأمم المتحدة الجنرال أبهيجيت جوها، خروقات وقف إطلاق النار في المناطق المتفق عليها.

ووجه جوها في بيان دعوة إلى جميع الأطراف للالتزام بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة على النحو المتفق عليه في اتفاقية استكهولم، وقال الجنرال الهندي «نحن ندين أي خروقات تحدث في المناطق المتفق عليها في اتفاق الحديدة، سواء أكانت تلك الخروقات في الجو أو في البحر، أو البر».

ولفت إلى أنه «كان للحوادث الأخيرة تأثير سلبي على سكان محافظة الحديدة»، مؤكدا على أنه «يجب الامتناع عن القيام بذلك بأي ثمن». ودعا جوها الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب أي تصعيد للوضع، ومواصلة دعم الجهود المستمرة للحفاظ على وقف إطلاق النار في الحديدة.

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