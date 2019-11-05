القبض على شقيقة البغدادي و5 من أحفادها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسطنبول

أكدت الرئاسة التركية أمس توقيف شقيقة الزعيم السابق لتنظيم داعش أبي بكر البغدادي.

وكتب رئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية فخرالدين ألطون على موقع تويتر»إلقاء القبض على شقيقة البغدادي هو دليل آخر على نجاح عملياتنا لمكافحة الإرهاب»، دون المزيد من التفاصيل، ودون ذكر المكان الذي تم فيه إلقاء القبض عليها.

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وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه رصد عملية مداهمة نفذتها قوات تركية لأحد المخيمات قرب مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، وأن القوات «اعتقلت شقيقة البغدادي برفقة زوجها وزوج ابنها وأحفادها المؤلفين من خمسة أطفال، بالإضافة لاعتقال أربعة أشخاص عراقيين، لم يعرف حتى فيما إذا كانوا ينتمون للتنظيم أم لا».

ولفت المرصد إلى أن «شقيقة البغدادي متواجدة بالمخيم هذا منذ فترة، والمخابرات التركية تعلم بوجودها هناك».

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها تمكنت من قتل البغدادي في غارة استهدفت مخبأه بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا الشهر الماضي.

وأقر التنظيم الأسبوع الماضي بمقتل البغدادي ودعا أتباعه إلى إعلان الولاء للزعيم الجديد للتنظيم أبي إبراهيم الهاشمي القرشي.