ترمب يؤكد حرصه على نجاح مفاوضات سد النهضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا أمس بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي أكد اهتمامه الشخصي وحرصه على نجاح المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، وأنه سيستقبل شخصيا وزراء الخارجية المصري والإثيوبي والسوداني بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في مستهل هذه المفاوضات، تأكيدا على حرصه البالغ على خروج هذه المفاوضات بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي أن الاتصال تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، واستعراض عدد من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء عمق وقوة العلاقات والحرص على تطوير التعاون المشترك.