شكرا لقرائتكم إيران تعلن البدء بتخصيب اليورانيوم إلى 5% في منشأة فوردو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رئيس منظمة الطاقة الإيرانية عن البدء بتخصيب اليورانيوم إلى 5% في منشأة فوردو، مشيراً إلى أنه بالإمكان الوصول إلى تخصيب بـ 20% إذا اقتضت الضرورة.

وذكر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن طهران ستبدأ غدا الأربعاء تخصيب اليورانيوم إلى نسبة خمسة في المئة بمنشأتها النووية تحت الأرض في فوردو، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية لديها قدرة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المئة إذا لزم الأمر.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن صالحي قوله "غدا سنخصب اليورانيوم إلى خمسة في المئة بفوردو... لدينا الآن ما يكفي من اليورانيوم المخصب حتى 20 في المئة لكن يمكننا إنتاجه إذا اقتضت الضرورة".

وجاءت تصريحات صالحي قبل يوم من اتخاذ إيران خطوتها الرابعة في إطار تحللها من التزاماتها بموجب اتفاق 2015 النووي.

جهود أوروبا لإنقاذ الاتفاق النووي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي الخميس الماضي أن جهود أوروبا لإنقاذ الاتفاق النووي لم تثمر لحد الآن، مهدداً بأن إيران ستنفذ رابع انتهاك للاتفاق النووي بتقليص التزاماتها رداً على عدم اتخاذ الأوروبيين خطوات لمساعدة طهران على تجاوز العقوبات الأميركية.

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ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال أكد موسوي في تصريحات صحفية اليوم: "إذا المساعي الأوروبية في تنفيذ التزاماتها تجاهنا لم تحقق نتائج ملموسة، ستنفذ إيران الخطوة الرابعة بتقليل التزاماتها النووية".

وأضاف أن "طريق الدبلوماسية لا يزال مفتوحاً، وهناك إجراءات ونشاطات مستمرة بهذا الشأن، لكن مساعي أوروبا وخاصةً فرنسا لم تثمر شيئا لحد الآن".

وكشف موسوي أن لجنة في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تقوم حالياً بإعداد الخطوة الرابعة لتقليص التزامات إيران بالاتفاق النووي والتي سيتم اتخاذها "إذا استمرت الظروف كما هي الآن"، حسب تعبيره.

وكانت طهران قامت بتقليص التزاماتها النووية على ثلاثة مراحل، شملت رفع مستوى ونسبة تخصيب اليورانيوم وتشغيل أجهزة طرد مركزي حديثة، وتهدد الآن بخطوة رابعة أكثر خطورة يمكن الإعلان عنها في 7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ما لم تتم مساعدتها لتجاوز العقوبات.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قد أعلن في 9 أكتوبر الجاري، أن البرنامج النووي الإيراني عاد إلى وضع ما قبل الاتفاق عام 2015، مؤكدا على "زيادة الإنتاج لأكثر من نسبة 3.5% من اليورانيوم المخصب من 5 إلى 6 كيلوغرامات في اليوم".