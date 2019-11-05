في تصعيد جديد.. إيران تعلن استئناف تخصيب اليورانيوم ابتداءاً من الغد

- شريف الجنيدي

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ في تخصيب اليورانيوم ابتداءاً من يوم غد الأربعاء عند مستوى 5 بالمئة.

وقال نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية اليوم، إن إيران ستبدأ تخصيب اليورانيوم في 6 نوفمبر عند مستوى 5 في المئة في منشأة بـ "فوردو"، حيث تم تعليق العملية بموجب الاتفاق النووي الإيراني.

وكان الرئي سالإيراني حسن روحاني قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن طهران ستتخذ غداً، الأربعاء، الخطوة الرابعة في اتجاه تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، مؤكدا أن هذه الخطوة أيضا قابلة للتراجع في حال عودة أوروبا إلى التزاماتها.

وقال روحاني إن الخطوة الرابعة "متعلقة بضخ الغاز أجهزة الطرد المركزي بمحطة فوردو".

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وأمس الإثنين، أعلن علي أكبر صالحي عن عزم بلاده تشغيل 30 جهاز طرد مركزي جديد داخل منشأة نطنز.

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، قد صرح أمس الإثنين أن قرارات إيران الأخيرة بشأن تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي "تشكل تهديداً لأمننا القومي".

وفي السابع من سبتمبر الماضي، أعلنت إيران الخطوة الثالثة من تقليص تعهداتها بالاتفاق النووي الإيراني، الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو 2018، حيث أكدت رفع القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.

وحاولت الدول الأوروبية في الوصول إلى آلية مالية جديدة مع إيران، تمكنها من تخفيف وطأة العقوبات الأميركية، والتي وقعتها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق العام الماضي، ولكن باءت كل الجهود بالفشل.