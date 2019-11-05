أوضح المدير العام السابق لهيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف أن "المادة 14 في البند 4 منها تفيد أن أسعار الخدمات والايرادات المُحصَّلة هي ليست بالدولار، وكل ما يقال إن فواتير الهاتف يجب أن تكون بالدولار غير صحيح"، شارحاً أن "الدفع بالدولار هو "طعجة" قديمة من عقد الـ"BOT" الذي كان موقعا على أيام شركتي "LIBAN CELL" و"CELLIS" وتوقف عن فسخ العقود معهما".
وفي حديث تلفزيوني، أشار يوسف إلى أن "فجأة وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير الذي كان يقول ان قرار تسعير بطاقات اعادة تعبئة الخطوط الخلوية بحاجة الى مجلس الوزراء اتخذ قراره امس من دون الرجوع الى الحكومة"، متوجهاً إلى المواطنين، قائلا "كل خدمات الاتصال في لبنان هي خدمات لا نستوردها من الخارج لندفع بالعملة الصعبة".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المنعم يوسف: لا قانون ينص على دفع فواتير الهواتف بالدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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