مسؤول بالخارجية الأميركية: بومبيو سيبحث ملف أوكرانيا خلال زيارته إلى ألمانيا

رجح مسؤول ب​وزارة الخارجية الاميركية​ عبر وكالة "نوفوستي" "أن يكون الملف الأوكراني من بين القضايا التي سيناقشها وزير الخارجية الأميركي، ​مايك بومبيو​، أثناء زيارته المرتقبة إلى ​ألمانيا​، في 6-8 تشرين الثاني"، مشيراً إلى ان "بومبيو يمكن أن يبحث الخطوات التي اتخذها مؤخرا الرئيس الأوكراني، ​فلاديمير زيلينسكي​، "باتجاه ​السلام​ والاستقرار الاقتصادي"، مؤكدا تمسك ​الولايات المتحدة​ بالعمل مع حلفائها وشركائها لممارسة الضغط على ​روسيا​ كي تلتزم باتفاقات ​مينسك​".

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