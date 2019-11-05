الداخلية التركية: القضاء على 3 "إرهابيين" من "بي كا كا" بعملية جنوب شرقي تركيا

أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​ أنّ "قوات درك خاصة نفّذت عمليّة مدعومة جويًّا ضدّ منظمة "بي كا كا" في ريف ولاية ​ديار بكر​ جنوب شرقي ​تركيا​".

وأوضحت في بيان، أنّ "العملية أدّت إلى القضاء على 3 "إرهابيين"، مؤكّدةً "استمرار العمليّات العسكريّة ضدّ المنظمة في المنطقة".

وكانت قد دأبت ​قوات الأمن التركية​ والجيش على استهداف مواقع "بي كا كا" وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي ​العراق​، ردًّا على هجمات تنفّذها المنظمة داخل تركيا، بحسب المزاعم التركية.