الداخلية التركية: القضاء على 3 "إرهابيين" من "بي كا كا" بعملية جنوب شرقي تركيا

أعلنت وزارة الداخلية التركية أنّ "قوات درك خاصة نفّذت عمليّة مدعومة جويًّا ضدّ منظمة "بي كا كا" في ريف ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا".
وأوضحت في بيان، أنّ "العملية أدّت إلى القضاء على 3 "إرهابيين"، مؤكّدةً "استمرار العمليّات العسكريّة ضدّ المنظمة في المنطقة".
وكانت قد دأبت قوات الأمن التركية والجيش على استهداف مواقع "بي كا كا" وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق، ردًّا على هجمات تنفّذها المنظمة داخل تركيا، بحسب المزاعم التركية.
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