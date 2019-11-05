وزير الخزانة الاميركي: إدراج أسماء 5 مسؤولين فنزويليين على قوائم أميركا السوداء

أعلن وزير الخزانة الاميركي ​ستيفن منوتشين​ عن "إدراج أسماء خمسة مسؤولين حكوميين وعسكريين فنزويليين على قوائم ​الولايات المتحدة الاميركية​ السوداء"، موضحاً أن "الإجراء اتخذ بناء على الاشتباه بتورط المسؤولين الخمسة في ​حالات​ انتهاك لحقوق الإنسان وتفريق ​مظاهرات​ سلمية".

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