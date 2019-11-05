غريفيث عن اتفاق الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي: خطوة مهمة بإطار جهود السلام

وَصَف مبعوث الأمم المتحدة الخاص بشأن اليمن، مارتن غريفيث، الاتفاق الّذي أُبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي بأنّه "خطوة مهمّة في إطار جهود السلام".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الاستماع إلى المعنيّين في الجنوب أمر مهمّ بالنسبة للجهود السياسيّة الرامية لتحقيق السلام في هذا البلد".
وكانت قد وقّعت الحكومة اليمنية المُعترف بها دوليًّا، مع الانفصاليّين الجنوبيّين اتفاقًا لتقاسم السلطة في جنوب البلد. وركّز ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال حفل التوقيع، على أنّ "الاتفاق مرحلة جديدة في استقرار اليمن"، مشدّدًا على "أنّنا بذلنا كل الجهود لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن".
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