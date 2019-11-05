ولي عهد السعودية التقى رئيس اليمن وثمّن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق الرياض

ذكرت "وكالة الأنباء السعودية- واس" أنّ "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي".
وأوضحت أنّه "جرى خلال الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، وثمّن بن سلمان الجهود المبذولة للتوصّل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي".
حضر الاجتماع، وزير الداخلية السعودية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وآخرين. كما حضره من الجانب اليمني نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة اليمنية.
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