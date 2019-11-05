مسؤول إسرائيلي يحذر من تدهور أمني بسبب تقليص ميزانية الجيش

حذر رئيس قسم العمليات في ​الجيش الإسرائيلي​، الجنرال أهارون حليوة، من "حدوث تدهور أمني، بسبب تقليص متتابع للميزانيات المخصصة للجيش"، مشيراً إلى أن "هذا ليس تخويفا، هذه تهديدات تتطور"، لافتاً إلى ان "كل المؤشرات تظهر أن عام 2020 سيكون عاما يحمل أمورا سلبية على مصالح دولة إسرائيل".

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