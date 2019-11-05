الجيش السوري يسيطر على حقل رميلان النفطي في الحسكة

أفادت وسائل إعلام سورية أن وحدات ​الجيش السوري​ تمكنت من بسط السيطرة على حقل رميلان للنفط في ​محافظة الحسكة​ شمال شرق البلاد. وذكرت إذاعة "شام إف إم" السورية أن قوات الجيش دخلت الحقل ​النفط​ي بالقرب من قرية ملا عباس شمال غرب مدينة رميلان ب​ريف الحسكة​ الشمالي الشرقي "لأول مرة منذ سنوات".

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